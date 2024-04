Matrix | è tutto vero | la Warner sta producendo un nuovo film

(Di venerdì 5 aprile 2024) A quanto si apprende, LaBros ha messo in cantiere undi, presumibilmente il quinto sequel del franchise. Drew Goddard, lo sceneggiatore candidato all’Oscar di The Martian che ha anche diretto Quella casa nel bosco, scriverà e dirigerà il. La co-sceneggiatrice e co-regista originale del franchise, Lana Wachowski, sarà la produttrice esecutiva. È ancora presto per sapere se i membri principali del cast Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving e Jada Pinkett Smith torneranno. Goddard produrrà con Sarah Esberg (Moonlight, Se la strada potesse parlare) tramite la loro casa di produzione Goddard Textiles. A quanto pare, è stato lo stesso Godard ha presentare un soggetto alla, che si è rivelata entusiasta ...

