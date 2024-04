Massimo Ranieri | jazz | grigliate e Rolling Stones day | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il concerto dial Teatro Donizetti,on Rubini a Romano di Lombardia, il Festival del porcel vs fritto misto di pesce ad Albino,day al Druso, l’omaggio a Lucio Dalla a Colognola e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 5 aprile. Ecco gli appuntamenti.alle 21 al Teatro Donizetti, asarà protagonista con il suo nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Dopo più di 800 repliche di “Sogno e son desto” ecco un’ altra avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo ...