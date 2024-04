Masina | «Il Toro è una seconda pelle | lo sto iniziando a capire»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le parole del difensore del Torinoha voluto rilasciare qualche dichiarazione su questi primi mesi in granata Un’iniziativa targata Suzuki e Torino: sono stati piantati undici alberi in piazza d’Armi in città, vicino allo stadio dove giocano i granata. Una linea verde fortemente sostenuta da Adam, il difensore marocchino nuovo arrivo di gennaio.

Empoli-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv - Difesa a tre anche per i granata: il terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic sarà formato da Buongiorno, Tameze e uno tra Masina e Rodriguez, con quest'ultimo in vantaggio. Scelte quasi ...firenzetoday

La Gazzetta dello Sport: "Tameze e Masina indicano la via, 'Ora 8 finali'" - I granata si preparano al gran finale, due dei nuovi arrivati caricano l'ambiente. "Grinta da Europa, Tameze e Masina indicano la via: 'Toro, otto finali: pronti al 100%'" titola La Gazzetta dello ...torinogranata

La Gazzetta dello Sport: Grinta da Europa - Otto partite per un gran finale, alla ricerca della qualificazione per l'Europa. La distanza in classifica non è proibitiva. " Soprattutto è davanti al naso in classifica, ma prima ci saranno da viver ...toronews