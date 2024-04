Marino | “Italiano al Napoli? Non so se questo è vero perchè…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024): “al? Non so se. Anche perché poi De Laurentiis negli ultimi tempi è solito depistare i media” Pierpaolo, direttore sportivo ed ex, ha parlato a Radio FirenzeViola per parlare del, dialla squadra azzurra, della Fiorentina e di altro. Queste le sue dichiarazioni: Che ne pensadi Vincenzo? “Io ho grande stima di: l’ho trattato da giocatore e lo volevo quando stavamo ricostruendo il, poi lui non se la sentì di scendere in C e B con noi. Poi l’ho conosciuto in una vacanza a Trapani dove ci vedevamo insieme la sera a cena e discutevamo di calcio. Già da lì si ...