Maria Sole Giardini | mamma senza utero | «Costretta alla maternità surrogata | mi hanno trattato come una criminale»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha una figlia che si chiama Filomena. E ha scritto a Papa Francesco per chiedergli di riceverla «quando avrà l’età per raccontarti la storia della nostra bellissima famiglia». La storia è quella di una bambina nata con la Gestazione per Altri o. Perché lei, la, è fertile ma non è in grado di portare avanti una gravidanza. Perché soffre della sindrome di Mayer Rokitansky. Per questo si è rivoltaGpa, che il governo Meloni vuole rendere reato universale. La vicenda la racconta oggi La Stampa. La storia La storia comincia quando lei e il marito si mettono in fila per un’adozione: Contemporaneamente si sono messi a cercare in Italia una donna che avesse voglia di aiutarli a portare avanti una gravidanza. «La prima ...