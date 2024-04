Marcella | vittima di mafia 34 anni fa a Brindisi Oggi l' anniversario del rinvenimento

(Di venerdì 5 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Romano Pesavento, presidente del coordinamento docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 34°versario del ritrovamento del corpo didi Levrano (5 aprile 1990) nel bosco dei Lucci, trae Mesagne, ne ricorda la figura umana e gli alti valori che contraddistinsero la giovanissima donna attraverso le parole dello studente Salvatore Parisi della classe I sez. D del Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone. “di Levrano, riconosciuta comedi, è una donna assassinata all’età di 26per un atto coraggioso. Caduta in una delle pieghe che ancoraprima affascina e poi lentamente ...

