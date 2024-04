Marcell Jacobs torna a correre in Italia | annunciato il ritorno in gara | definiti data ed evento

(Di venerdì 5 aprile 2024)sarà la grande stella del Roma Sprint Festival,che avrà luogo nella Capitale il prossimo 18 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto questa kermesse per muovere i primi passi stagionali nel Vecchio Continente ed entrare nel vivo del cammino verso gli Europei, che si disputeranno proprio a Roma a inizio giugno, e le Olimpiadi di Parigi 2024, a tre anni di distanza dall’indimenticabile apoteosi di Tokyo. Lo Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea farà da cornice allo sprint del velocista lombardo, che in precedenza avrà già partecipato alle World Relays (i Mondiali di staffette, 4-5 maggio alle Bahamas con in palio i pass per i Giochi) e presumibilmente a unindividuale negli USA, dove attualmente si allena (rientrerà poij a Rieti nelle prossime settimane, dove resterà di ...

