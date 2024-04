Manchester United vs Liverpool – probabili formazioni

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tre settimane dopo essersi affrontati in un avvincente quarto di finale di FA Cup, gli avversari di sempresi incrociano di nuovo domenica 7 aprile, affrontandosi all’Old Trafford in Premier League. Gli uomini di Erik ten Hag hanno prevalso per 4-3 quando i due colossi si sono affrontati in una sfida a eliminazione diretta, ma i Red Devils si sono sorprendentemente ritrovati dalla parte sbagliata di un punteggio di sette gol nel turno infrasettimanale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUn flashback al 17 marzo, ...

Notizia fresca giunta in redazione: Jamie Carragher si è affrettato a prende re in giro il Manchester United e Gary Neville dopo la scioccante sconfitta del Manchester United contro il Chelsea. ... (justcalcio)

Sopra di 3-2, il Manchester United è stato travolto dalla doppietta di Palmer che in pieno recupero ha regalato la vittoria al Chelsea: l'ultimo gol segnato dall'inglese è arrivato in modo ... (fanpage)

Smalling, momento no: fa causa ai suoi consulenti finanziari. Ecco perché - Stagione da dimenticare per Smalling. Oltre ad una stagione passata in larga parte in infermeria, momento complicato anche fuori dal campo per l`inglese che avrebbe.calciomercato

Niente riscatto per il Man United: Amrabat tornerà alla Fiorentina. La Juventus osserva - Sofyan Amrabat rientrerà alla Fiorentina in estate. Stando alle ultime indiscrezioni di TMW infatti, il Manchester United ha deciso di non riscattare il centrocampista dopo il prestito ...tuttojuve

AMRABAT, Lo United ha deciso il futuro del marocchino - Sofyan Amrabat torna a Firenze. Il centrocampista marocchino, di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Manchester United, non sarà riscattato dai Red Devils. Lo ...firenzeviola