Mamma dà alla luce figlia unica – quando dottori vedono cosa le sta crescendo fuori | restano tutti immobili

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una bambina miracolosa è nata con l’intestino e diversi altri organi all’esterno del corpo. La piccola sta facendo notizia in tutto il mondo. Qualche settimana fa, Dorothy Montgomery è nata nel Regno Unito, per la gioia dei neogenitoriSadie, 21 anni, e papà Drew, 23 anni. La bambina ha però avuto un inizio di vita insolito. Poiché le è stato diagnosticato un difetto di nascita estremamente raro chiamato gastroschisi, un’anomalia congenita in cui l’intestino del bambino si trova all’esterno dell’addome. ”La nostra bellissima bambina ci ha fatto preoccupare fin dall’inizio, non è stato un viaggio facile scoprire la sua gastroschisi”, ha scritto lasu Instagram dopo la nascita. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, si tratta di un foro nella parete addominale vicino all’ombelico. Ciò, in questi casi ...