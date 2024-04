Malore al concerto di Arisa | la cantante scende dal palco spaventata | «Ambulanza!!!» La reazione della fan – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Momenti di paura durante undia Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, quando una ragazza tra il pubblico ha avuto un. È stata la stessaa interrompere l’esibizione, dopo aver visto che a pochi metri da lei alcune persone stavano cercando di aiutare la ragazza. «Che succede? C’è qualcuno che si sente male?» chiedegià molto preoccupata. Lacapisce subito che c’è bisogno di chiamare i soccorsi e comincia a gridare dal: «!!!».è sempre più in apprensione, così decide dire dalper accertarsi in prima persona di che cosa stia succedendo: «Madonna mia ragazzi, non mi fate queste cose…». Come ...