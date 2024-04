(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Loè un valore riconosciuto in modo unanime ma, di fatto, lo praticano circa 4 su 10 degli intervistati nell'qualitativa 'Ada informa: loe leneuro'. La ricerca - presentata in occasione dell'undicesima Giornata internazionale

Lo Stato-Regioni rinvia tutto dopo le proteste dei laboratori privati per la riduzione delle tariffe prevista nella norma sui Livelli essenziali di assistenza (repubblica)

Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Lo sport è un valore riconosciuto in modo unanime ma, di fatto, lo praticano circa 4 su 10 degli intervistati nell' indagine qualitativa 'Ada informa: lo sport e le ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Lo sport è un valore riconosciuto in modo unanime ma, di fatto, lo praticano circa 4 su 10 degli intervistati nell' indagine qualitativa 'Ada informa: lo sport e le ... (iltempo)

Malattie rare, indagine: fa sport 40% persone con Sma e distrofie muscolari - Lo sport è un valore riconosciuto in modo unanime ma, di fatto, lo praticano circa 4 su 10 degli intervistati nell'indagine qualitativa 'Ada informa: lo sport e le Malattie neuromuscolari'. La ricerca ...adnkronos

Colangite biliare primitiva: due nuovi farmaci contro la malattia rara del fegato che colpisce soprattutto le donne - Si allarga il numero dei farmaci che possono curare la colangite biliare primitiva, una malattia rara e autoimmune del fegato che colpisce soprattutto le donne. Si chiamano “Elafibranor” ...sanita24.ilsole24ore

Seconda edizione per la Passione di Cristo dell’associazione “Amici di Alessia” - TERAMO – L’associazione Amici di Alessia Onlus da anni si occupa di raccogliere fondi per la ricerca e la promozione e la divulgazione della consapevolezza delle Malattie rare in ...ekuonews