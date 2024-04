“Maignan e Theo Hernandez? Di certo nulla” L’indiscrezione sul Milan

Per Mike Maignan e Theo Hernández rinnovo di contratto con il Milan complicato . Entrambi andranno in scadenza il 30 giugno 2026. Le ultime (pianetamilan)

Scatto del Milan: 10 milioni per anticipare la Juventus - La dirigenza di recente ha blindato Leao, mentre resta qualche dubbio in più sugli altri due alfieri della rosa rossonera Maignan e Theo Hernandez. Soprattutto per il terzino francese, se arrivasse un ...calciomercato

Fanta, tutto sulla 31ª giornata: Top XI e consigli reparto per reparto | OneFootball - In porta per questa giornata ci sono diverse alternative: Maignan è consigliato contro il Lecce così come Sommer con l’Udinese e Skorupski/Ravaglia con il Frosinone. Qui tutti i consigli per la porta ...onefootball

Milan: la dirigenza all’esame rinnovi, delicati quelli dei francesi - I rossoneri iniziano a pianificare anche il futuro non a breve termine: trattenere alcuni elementi preziosi potrebbe non essere così semplice. Il Milan si gioca tanto in questo finale di stagione sopr ...notiziemilan