Maifredi | “Allegri è rimasto a Buffon | Barzagli | Chiellini e Pirlo Si modernizzi Vittoria contro la Lazio frutto di fortuna”

(Di venerdì 5 aprile 2024) La permanenza di Massimilianosulla panchina della Juventus continua a far discutere e divide la tifoseria. Ex allenatore del club, Luigiha parlato della questione a TuttoJuve.ha commentato l’ultima, quellala, con il termine “bellissimo”, specificando però, che è stataanche di casualità, in quanto la rete L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Calciomercato Juventus: due centrocampisti peravverte: “Puntiamo a vincere, la Juventus tra le 4-5 pretendenti”pronto per la Salernitana: “Juve antipatica e vincente, non bellina e ...

Sono passati più di trent'anni, ma il suo nome fa ancora rima con flop. E non per accanimento o per cattiveria, ma semplicemente... (calciomercato)

Juve, Maifredi punge Allegri: 'È un magnifico gestore ma non un grande allenatore' - Nelle scorse ore l'ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato a Tuttojuve.com della Juventus e di Massimiliano Allegri, sottolineando che il tecnico toscano abbia dimostrato di saper gestire i campioni, ...it.blastingnews

Juventus, Maifredi: 'Allegri non è un grande allenatore, è rimasto a Buffon, Chiellini e Pirlo. Si modernizzi' - Max Allegri fa discutere e divide la tifoseria della Juve. Di lui ha parlato Luigi Maifredi, ex allenatore del club, a TuttoJuve, queste le sue parole. ULTIMA VI.calciomercato

Maifredi attacca Allegri: "Non è un grande allenatore, è rimasto a Buffon, Chiellini e Pirlo" - "Alla fine della stagione si faranno le valutazioni. La panchina di Allegri è molto instabile in questo momento, non perché si vuol male ad Allegri ma per via dei risultati. E non qualificarsi in ...fantacalcio