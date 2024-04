Madre e figlio di 4 anni sono rimasti coinvolti in un incendio a Milano | ricoverati al Niguarda

(Di venerdì 5 aprile 2024) In via Mar Nero auna donna e il suo bambinostatiin unnel loro appartamento dell'ottavo piano.in ospedale per una lieve intossicazione.

Tutto è partito da un cortocircuito in cucina, stando ai primi rilievi. Da lì l’ Incendio è divampato, poco dopo la mezzanotte di ieri, estendendosi in pochi minuti a un’altra stanza ... (ilgiorno)

Savona, la Casa Madre delle Figlie di Misericordia apre al pubblico per la seconda ricorrenza dell'apparizione della Vergine - le suore celebrano un triduo per ravvivare la tradizione che vede in questo luogo il secondo santuario della Mater Misericordiae L’8 settembre 1854 monsignor Alessandro Riccardi benedisse la chiesa ...savonanews

Mille euro al mese per le famiglie con un figlio minore malato di cancro - Come assessore ai Minori, ma soprattutto come Madre, posso soltanto immaginare cosa significhi, per una famiglia, affrontare la malattia onco-ematologica del proprio figlio, l’angoscia, le paure, alle ...cuneodice

Figlia morta di stenti, parla l'ex insegnante di sostegno di Alessia Pifferi: "Ingiusto condannarla a 30 anni, è come una bambina" - Così l'insegnante di sostegno delle scuole superiori di Alessia Pifferi descrive la donna, che adesso è sotto processo a Milano per la morte della figlia Diana ... segnata da particolari rapporti con ...today