Macron e il senso di colpa per un genocidio che si poteva evitare

(Di venerdì 5 aprile 2024) Emmanuelvuole affrontare il trentesimo anniversario deldel Ruanda avvenuto nel 1994, ribadendo che la comunità internazionale non ha mai avuto la volontà di fermare il massacro. Il bilancio di quell’anno è spaventoso: sono stati uccisi più di 800.000 persone, in maggioranza di etnia tutsi.ha detto senza mezzi termini che la Francia e i suoi alleati occidentali e africani «avrebbero potuto fermare» lo sterminio. Lo dichiara in un videomessaggio che sarà trasmesso in Francia domenica 7 aprile: «Quando è iniziata la fase di eliminazione totale contro i tutsi, c’erano i mezzi per conoscere e agire», ha dichiaratodurante la presentazione del documentario all’Eliseo. Secondo il presidente francese all’epoca l’Europa e l’Occidente avevano già assistito all’Olocausto durante la seconda guerra ...