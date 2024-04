Ma cosa ci fanno con i cookie rubati?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono piccoli oggetti digitali intangibili ma che, al loro interno, hanno una miriade di informazioni. Quindi, se finiscono nelle mani sbagliate, i rischi informatici sono elevatissimi. Questa storia degli oltre 54 miliardi diin tutto il mondo (e si tratta solamente di una porzione di quelli messi in vendita nel dark web e analizzati), mette in evidenza come i pericoli della rete siano spesso nascosti. Non visibili a occhio nudo. Basta cliccare su un link sbagliato per consentire a un malware di infiltrarsi nel nostro dispositivo e far man bassa (anche) di questi piccoli file di testo conservati nei browser o nei dischi rigidi dei pc. LEGGI ANCHE > Oltre 456 milioni diall’Italia: da dove sono stati sottratti? Maci faranno mai i criminali informatici con questi ...