L’urlo di Malvina Il tifo e la spinta del PalaDozza per l’Europeo»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Con un faccia a faccia degno del climax che si raggiungerà oggi sul ring del, è andato in scena ieri il primo confronto a distanza tra PamelaNoutcho Sawa e Jordan Barker Porter (7-2-0) che si contenderanno questa sera la cintura vacante del titolo europeo Ebu Silver dei pesi leggeri. Prima di incrociare i guantoni, l’allieva di Alessandro Dané e Franco Palmieri ha partecipato alla pesa ufficiale nella sede di Emil Banca con la sua avversaria e agli altri pugili impegnati nella Bolognina Boxing Night, la grande serata organizzata dalla Bolognina Boxe con il supporto di Promo Boxe di Mario Loreni. Sorridente in volto ma concentrata, la pugile infermiera, ancora imbattuta (6-0-0 il record), si è detta pronta per la grande sfida delche riporta la boxe in Piazza Azzarita dopo 12 anni dall’ultima ...