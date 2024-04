L’uomo morto nell’incendio della sua casa a Prati è Ernesto Tafuri | il ‘dentista delle stelle’

Paul Alexander , conosciuto come 'l'uomo dal polmone d'acciaio' o 'Polio Paul ', è Morto l'11 marzo a 78 anni , dopo averne trascorsi 70 rinchiuso in un polmone d'acciaio. Il 78enne era rimasto ... (fanpage)

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Quali Sono I Benefici Per La Salute Dell'olio Di Fegato Di Merluzzo - Opinione degli esperti di Caroline Luiza C. Castro Master's in Nutrition Sciences · 16 years of experience · Brazil L'olio di Merluzzo Oliver è ricco di alcune vitamine, come la vitamina D, che è bene ...msn

QuattroR entra nel caffè Segafredo - Il fondo QuattroR ha acquisito dalla famiglia Zanetti il 50% di Massimo Zanetti Beverage Group, una delle principali realtà nazionali del caffè. L' operazione, annunciata lo scorso dicembre, è stata f ...linkedin

Una storia di sicurezza e ingegneria - A parlare del grattacielo che ha resistito al terremoto di Taiwan è l'ingegnere italiano che ha collaudato i dispositivi smorzanti.linkedin