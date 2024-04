Lunga ascesa e rapida caduta del Populismo Pugliese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dall’Ilva alle trivelle, dalla Xylella al tap, dalla sistematica confusione di ruoli tra magistratura e politica al più puro clientelismo democristiano nascosto sotto vari strati di retorica rivoluzionaria, non c’è argomento di politica nazionale o locale su cui i fautori dell’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non abbiano trovato in Puglia la loro Regione guida. Terra di Michele Emiliano e Giuseppe Conte, ma politicamente anche di Massimo D’Alema e Domenico Arcuri, senza dimenticare, naturalmente, due illustri e versatili numeri due come Rocco Casalino e Francesco Boccia, la regione che è stata la culla dell’alleanza giallorossa minaccia ora di diventarne la tomba. Ma è possibile che mi stia facendo trascinare dall’entusiasmo. Di certo lo strappo consumato da Conte a poche ore dalla notizia dell’inchiesta per voto di scambio che ha portato alle dimissioni di ...