Luna Rossa verso l’America’s Cup | nel Power Team cinque canottieri azzurri

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma – Si prepara alla prossima e imminente America’s Cup 2024 l’equipaggio diPrada Pirelli. In preparazione a Cagliari, e in calendario il varo della nuova imbarcazione tecnologica AC75 il 13 aprile (leggi qui), glidella Vela sognano in grande. Tra di essi spiccanodella Nazionale Italiana che negli anni hanno vinto tantissimo nel mondo del remo. Tra di essi, ancora Romano Battisti ed Emanuele Liuzzi. La new entry è rappresentata anche da Bruno Rosetti. Rappresentano una potente sala macchine grazie alla forza delle gambe a alle loro caratteristiche antropometriche e sono indispensabili per il nuovo assetto tecnologico di. E lo sono anche per la loro importante stazza fisica. L’orgoglio azzurro della vela è l’orgoglio ...