L' ultima valletta ce l' ha Fabio Fazio | lo strano caso di Filippa Lagerback

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le povere vallette si sono estinte un po' ovunque. Sarà stata la demonizzazione femminista della donna bella statuina, sarà stato il libro La Repubblica delle Veline di Candida Morvillo sulla vita, vezzi e vizi delle ragazze dagli anni '50 ai giorni nostri che di fatto ha segnato il de profundis della categoria, sarà stato il puritanesimo del piccolo schermo: di sicuro le professioniste poco più che ornamentali sono sparite: un tempo c'erano veline, velone, ereditiere, letterine (Passaparola), letteronze, schedine (di Quelli che il calcio): quasi ogni trasmissione aveva la presenza femminile più o meno parlante e più o meno vestita, dapprima prerogativa della televisione commerciale “berlusconiana”, e poi copiata dalla tv di Stato e da altre realtà locali e nazionali. CATEGORIA ESTINTA Oggi la televisione generalista ha pensionato le “vallette”, termine che non usiamo come insulto, ma ...

