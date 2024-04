Ludovica Valli | ancora tensioni con le sorelle? Ai fan non sfuggono le frecciatine sui social!

Ancora una volta Ludovica Valli è tornata a parlare di Beatrice Valli , sua sorella . Attraverso una storia di Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare a un lungo sfogo in ... (dailynews24)

Continua a far discutere il rapporto tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne Beatrice e Ludovica Valli: le due sorelle, infatti, in questi anni hanno spesso condiviso momenti della loro vita ... (isaechia)