Luce Caponegro all’Isola dei famosi | “Perché ho deciso di tornare in tv”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 aprile 2024)pronta per la nuova avventuradei2024: l’imprenditrice rivela cosa l’ha spinta ad accettaresarà tra i concorrenti de L’Isola dei2024. L’imprenditrice ha rilasciato un’intervista a Il Giornale prima di partire per l’Honduras, nella quale ha spiegatohadi partecipare al reality condotto da Vladimir Luxuria.“Hodi ricomparire in pubblicoho bisogno di cambiare. Ogni decennio sento che quello che sto facendo mi sta stretto. Ora provo questa esperienza del reality che per me è anche un ritorno alla natura, alla, al sole, al vento dopo anni passati chiusa nel mio centro. Poi si vedrà. Mi piacerebbe ...