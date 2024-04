Lucchese - Il campionato dà i numeri Il Cavallino insegue la Pantera

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilamaranto, da matricola, sta centrando l’obiettivo play-off con i suoi 47 punti; larossonera, a quota 43, dopo il blitz di Pesaro (successo lontano dal "Porta Elisa" che mancava dal 16 settembre), lotta per fare altrettanto. Dopo il successo nel recupero del Rimini, 5-0 all’Olbia, la formazione di Gorgone sarebbe undicesima e, quindi, fuori. Lunedì, alle 20.45, va in onda, per la, la gara numero 35, con il derby con l’Arezzo. A parte l’andata (1-1) e la Coppa Italia (successo rossonero lo scorso ottobre per 4-3), inla sfida al "Porta Elisa" manca dal 16 settembre 2018, quando gli orafi si imposero 0 a 1. Prima ci sono stati i pareggi della stagione 2016-2017, quando finì 2-2 e las’impose, poi, ad Arezzo 2-1, nei play-off; e in quella ’17-’18, quando ...

