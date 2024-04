L’outfit a clessidra è il nuovo trend da seguire

(Di venerdì 5 aprile 2024) Iperfemminile, anzi, di più: l’estetica predominante a conferire più che mai un carattere fortemente romantico a questa primavera al suo preludio è fatta di silhouette tutte nuove che, ironicamente quanto strategicamente, ne regalano una più slanciata a chiunque decida di farla propria. Che la colpa sia da imputare al grande successo cinematografico di “Povere Creature!” oppure frutto dell’ansia anticipatoria della prossima, nonché terza ed attesissima, stagione di “Bridgerton” non ci è dato saperlo, eppure ciò che appare lampante è come ci si trovi di fronte ad una vera e propria Victorian Obsession. È così che dopo le oramai sdoganatissime maniche a palloncino ci ritroviamo con tutte le scarpe – e non solo – sommersi da capispalla ed abiti caratterizzati da strutture rigide e costruite, fatte di ipnotiche shape a crinolina in grado di catapultare istantaneamente in un’altra epoca. In ...

