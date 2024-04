(Di venerdì 5 aprile 2024) Si è conclusa a, in Azerbaigian, la prima giornata del torneodi qualificazione olimpica dellanon nominali per Parigiin ciascuna delle 6 categorie di peso dellaa secco, con gli azzurri eliminatinelle prime fasi delle qualificazioni. Nei -60 kg ottengono la carta olimpica la Moldavia, grazie a Victor Ciobanu, e la Turchia, con Enes Basar, mentre nei -67 kg centrano ili padroni di casa a Parigidella Francia, con Mamadassa Sylla, e l’Ucraina, grazie a Parviz Nasibov, infine nei -77 kg si qualificano ancora la Turchia, grazie a Burhan Akbudak, e la Finlandia, con Jonni Kunnari Sarkkinen. Nei -87 kg vanno ...

Inizia quest’ oggi con la greco-romana la tre giorni di gare del torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta , che si disputerà a Baku , in Azerbaigian: in palio 2 pass per Parigi 2024 in ... (oasport)

Baku , 5 aprile 2024 – nessuno dei 5 Azzurri in gara a Baku , nella prima giornata , è riuscito a centrare la semifinale del Preolimpico di Lotta e dunque non ha conquistato la qualifica per Parigi ... (ilfaroonline)

È iniziato il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di Lotta , in scena a Baku , seconda occasione per centrare il pass individuale per Parigi 2024. Nella giornata dedicata alla greco-romana , ... (sportface)

Lotta, Preolimpico Europeo Baku 2024: assegnati i 12 pass nella greco-romana. Tutti i qualificati, Italia a bocca asciutta - Si è conclusa a Baku, in Azerbaigian, la prima giornata del torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta: assegnati 2 pass non nominali per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie di peso d ...oasport

Preolimpico Lotta Baku 2024 oggi: orari 5 aprile, dove vederlo in tv, streaming, italiani in gara - Inizia quest'oggi con la greco-romana la tre giorni di gare del torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta, che si disputerà a Baku, in Azerbaigian: in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciasc ...oasport

LBA - Napoli, Llompart: "Lottato fino all'ultimo. Non possiamo dire nulla" - Così Pedro Llompart - Responsabile Area Tecnica Sportiva della GeVi Napoli - ha commentato la sconfitta di misura al Forum. "Complimenti a Milano. Hanno giocato ...pianetabasket