Lotta greco-romana | azzurri fuori dalle semifinali del preolimpico di Baku

(Di venerdì 5 aprile 2024) È iniziato il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di, in scena a, seconda occasione per centrare il pass individuale per Parigi 2024. Nella giornata dedicata alla, nessuno dei 5è riuscito a centrare l’obiettivo delle, rimandando dunque il discorso olimpico all’ultimo appuntamento, quello mondiale, previsto per il 9 maggio a Istanbul. Questo il dettaglio delle gare deiromanisti italiani: nei 97 kg Nikoloz Kakhelashvili si è trovato di fronte l’ungherese Alex Szoke, vicecampione iridato nel 2021, e ha superato il turno. Agli ottavi, però, il georgiano Roberti Kobliashvili lo ha eliminato, vincendo l’incontro 4-1. Negli 87 kg, Leon Rivalta ha perso 4-1 contro il moldavo Mihail Bradu. A ruota Riccardo Abbrescia nei ...

