Lotta | eliminati tutti gli italiani della greco-romana nel torneo europeo di qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) A Baku, in Azerbaigian, è scattato ildi, che mette in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 categorie di peso complessive trafemminile e stile libero. Ad aprire le danze è stata la, con gli azzurri che sono statiben prima delle semifinali che assegneranno i pass olimpici: l’ultima occasione arriverà nelmondiale di, previsto dal 9 al 12 maggio ad Istanbul, in Turchia. L’unico azzurro a vincere un match è stato Nikoloz Kakhelashvili, che nel turno di ...