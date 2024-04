L' ONU ha nominato un nuovo capo per la biodiversità | la funzionaria dovrà convincere i Governi a mantenere i loro impegni per proteggere il Pianeta Ce la farà?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 aprile 2024) In Europa, oltre il 50% delle specie animali è a rischio di estinzione, mentre l’85% degli habitat protetti non viene conservato come si dovrebbe. In Italia, dice il WWF, è a rischio addirittura il 68% degli ecosistemi. Una situazione drammatica considerando che la tutela dellaè fondamentale per il benessere del: piante, animali, microorganismi di diversa specie e varietà, infatti, contribuiscono ail mondo in equilibrio e sano. Tante parole da parte di chi potrebbe cambiare la direzione delle cose, ma davvero pochi fatti. ...