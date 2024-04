Longhi difende Inzaghi | «Se si continua a parlare di 2 anni fa…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024), dopo aver disputato una finale di Champions League, è vicino al primo scudetto della sua carriera. Brunonon è d’accordo con chia tirar fuori la storia del campionato di duefa, poi vinto dal Milan: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva BASTA PECCATI – Simonesecondo Brunonon puòre a pagare lo scudetto non vinto duefa: «È chiaro che se ogni volta che si parla disi ritorna al campionato di duefa, significa che il peccato originale non verrà mai cancellato. Le cose cambiano, si cambia in esperienza. Si diventa più autoritari e consapevoli e si migliora, può succedere che le cose non vadano nel verso giusto al primo anno ma mi pare che ...