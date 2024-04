Lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 141 punti base

(Di venerdì 5 aprile 2024) Chiusura inper lotra Btp e, con il differenziale di rendimento tra i due decennali che si allarga di tre, a quota 141. Indi setteanche il rendimento dei Btp, che tornano al 3,8%, in una seduta di vendite per tutto il comparto obbligazionario, che sconta il prolungarsi di uno scenario di tassi alti.

