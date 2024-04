Lo Schalke 04 è la pecora nera nel sostenibile calcio tedesco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 aprile 2024) C’era una volta il glorioso04. Quello con Neuer in porta, Rakitic a centrocampo e Raul in attacco, capace di strapazzare l’Inter campione d’Europa e approdare fino alle semifinali di Champions League nel 2011. Già allora era un brillare sporco. Perché dietro le imprese della squadra – anche diversi podi in Bundesliga e una Coppa di Germania fresca in bacheca – si annidavano debiti societari per 135 milioni di euro. Per quasi un decennio il club di Gelsenkirchen ha potuto farvi fronte grazie a dei ricavi fra i più alti d’Europa, stabilmente oltre i 200 milioni annui. Poi l’iniezione di liquidità s’è interrotta. Mentre il buco in bilancio è rimasto: oggi, nonostante gli sforzi finanziari della dirigenza, loè in rosso per 165 milioni. È quattordicesimo in Zweite Bundesliga, a tre punti da una retrocessione diretta in terza serie che ...