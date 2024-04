Lo dici a tuo fratello Del Debbio furioso | il rapper italo-marocchino lascia lo studio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si fa chiamare Baby Touché, ma non è proprio un tipo che ammette e rispetta le idee altrui e non riconosce l'errore e, forse, il nome per questo dovrebbe cambiarlo. Stiamo parlando del giovaneventenne Mohamed Amine Amagour, padovano di origine marocchine che spopola su Spotify ed è famoso per la violenza dei suoi testi e, purtroppo, per qualche problema di troppo con la legge. Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Paolo Del, ha decisamente esagerato. Prima ha accostato Dj Ringo a Totò Riina, scatenando le ire del conduttore che gli dice: “A me non metti paura. Chiedigli scusa, se no te ne vai. Gli hai detto Totò Riina?”. E Touchè: “Zio, non farmi questa scenata perché non ho bisogno di questo”. Dopodichè il ragazzo abbandona la poltrona e lo ...