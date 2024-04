Lividi | sangue | graffi | tumefazione | i 200 selfie che raccontano la violenza di un medico sulla compagna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Unè stato arrestato per aver picchiato l’exfino a farla svenire. Lei, in sedici mesi di aggressioni, ha fotografato tutte le violenze e le ha conservate in un dvd che ha consegnato ai carabinieri. Antonio Ferro Del Giudice, 47 anni,della Asl e già gravato da precedenti specifici, è finito in carcere per maltrattamenti e atti persecutori. Nelle immagini conservate dalla vittima si racconta una storia di violenze: schiaffi, pugni, calci. Alla fine la donna ne ha collezionate 200:, tumefazioni. In ogni parte del viso, in petto,pancia, dietro la schiena, lungo le gambe, sulle cicatrici delle operazioni per i tumori che ha dovuto subire. Quegli scatti serviranno al pubblico ministero Giulio Vanacore: «Mercoledì ...