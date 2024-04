Liverpool | Klopp | “Abbiamo potuto cambiare il sistema | questo ha aiutato”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilha vinto per 3-1 contro lo Sheffield United nell’ultima partita di Premier League e queste sono le parole di Jurgendopo il successo: “Quando è arrivato Robboilin un 442 e ancheha. Entrambe le ali quindi un po’ più aperte e tuttogenere di cose. Quindi, quello è stato il punto di svolta, ma Macca deve colpire male la palla e questa finisce nell’angolo in alto, servono anche quelle!” SportFace.

Premier, il Liverpool rischia ma alla fine piega lo Sheffield Utd. Reds di nuovo in vetta - Il Liverpool si è scrollato di dosso ogni paura e, dopo una traversa colpita ancora dal centrocampista argentino, ha chiuso i conti al 90’ grazie ad altri due innesti decisi da Klopp sull’1-1: ...msn

Calcio Liverpool di nuovo in testa - I Reds hanno risposto alle vittorie di Arsenal e City di mercoledì imponendosi per 3-1 contro lo Sheffield. Decisivo per gli uomini di Klopp il gran destro di Mac Allister per il 2-1.bluewin.ch

Premier: Liverpool tris allo Sheffield Utd, torna primo - Vincitore per 3-1 del posticipo contro lo Shieffield United, il Liverpool è tornato in testa, con 70 punti, della classifica della Premier League. Ma per i Reds di Jurgen Klopp il successo contro ...ansa