LIVE – Sorteggio Masters 1000 Montecarlo 2024 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ile latestuale deldel tabellone principale deldi, torneo in programma da domenica 7 a domenica 14 aprile sui campi in terra battuta del Principato di Monaco. Jannik Sinner, reduce dal trionfo a Miami, sarà l’osservato numero uno, anche in ottica del sorpasso al numero uno del mondo ai danni di Djokovic (che comunque non potrà concretizzarsi a). Gli altri italiani presenti nel main draw sono guida una folta pattuglia tricolore, che può contare anche su Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, mentre dovranno passare dalle qualificazioni Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e Fabio Fognini. Assente per infortunio lo spagnolo Rafael Nadal; al via invece ...