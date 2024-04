LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | stasera il derby italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Squadre già pronte sul parquet del Forum di Assago – completamente esaurito in ogni ordine di posto – per il riscaldamento che precede la palla a due tra circa dieci minuti. Sale l’adrenalina! 20:15 La sfida odierna è sicuramente più importante per i padroni di casa, che devono vincere per cercare di alimentare le ultime speranze residue di agganciare almeno uno dei due posti rimasti per i play-in. I meneghini devono rialzare la testa dopo il ko della settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas, cercando di congedarsi al meglio dal pubblico del Forum prima dell’ultima giornata della regular season da disputare giovedì prossimo sul campo neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv. Lavuole invece far saltare il fattore campo per interrompere la striscia ...