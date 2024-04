LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 46-34 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | meneghini a +12 all’intervallo lungo | bolognesi in leggera difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Shields non va a bersaglio: si vasul punteggio di 46-34 in favore dell’! 46-34 Assist di Mirotic per Shields: +12! 44-34 Segnato il libero da parte di Nikola Mirotic: +10! Fallo tecnico fischiato alla panchina dellaper proteste eccessive. 43-34 BOMBA DELL’ALA AMERICANA DI PASSAPORTO DANESE: +9, TIME-OUT BANCHI. 40-34 Shavon Shields manda a bersaglio entrambi i liberi a disposizione: +6! 38-34 2/2 per Tornike Shengelia a cronometro fermo: 13 punti per il georgiano e -4! 38-32 Tripla di Nikola Mirotic, che sfonda la doppia cifra a quota 12 punti: ...