LIVE – Italia-Olanda | qualificazioni Europei femminili 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladi, match valido per leagli. Alle ore 18.15 di venerdì 5 aprile la Nazionale guidata da Soncin sfida le rivali oranje e in palio ci sono i primi tre punti nel percorso che porterà verso il pass a Euro. Le azzurre vogliono una vittoria e scenderanno in campo allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza per riuscirci. Chi riuscirà a spuntarla? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 18.15 18:10 – Spazio agli inni nazionali. Si scalda il ‘Marulla’ 18:00 – Benvenuti! Riscaldamento ancora in corso. Tra 15 ...