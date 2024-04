LIVE Italia-Olanda 2-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | prestazione straordinaria delle Azzurre | Giacinti e Bonfantini stendono le forti olandesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 La nostratermina qui! Grazie mille per averci seguito. Impresa dell’contro le, a tutti gli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di giornata! 20.19 Prossimo impegno per le ragazze di Soncin in trasferta contro la Finlandia, in programma martedì 9 aprile. Fare risultato e salire a 6 punti sarebbe quasi decisivo. 20.18 Nell’altra partita del girone la Norvegia ha abbattuto la Finlandia per 4-0.e norvegesi dunque in testa al gruppo A di qualificazione ad Euro2025 dopo la prima giornata. Ricordiamo che si qualificano le prime due di ogni girone. 20.17 Guardando le statistiche sono 12 i tiri in porta dell’, con ben 7 nello ...