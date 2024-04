LIVE Italia-Olanda 2-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | Azzurre che si mangiano il possibile tris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89? Entrata da dietro in ritardo di Spitse, chiede scusa l’olandese ma si prende un sacrosanto cartellino giallo. Inizia a serpeggiare nervosismo tra le ospiti. 88? Cambiaghi ha cambiato l’andamento del secondo tempo, ancora ottima difesa della palla e altro fallo guadagnato. 87? Rimane in pressione alta la nazionale di Soncin, terzo angolo consecutivo per le nostre ragazze. 86? GALLI!!! Conclusione della n.4 azzurra che viene deviata e si alza di poco sopra la traversa. 85? Mamma mia che gol che mangiato dall’. Pressione alta di Giugliano e palla recuperata, tiro della n.6 da sola davanti al portiere ipnotizzato da Kop, poi Cambiaghi invece di tirare di prima sbaglia il controllo. Peccato,sfiorato. 84? Keptein sbaglia completamente l’imbucata centrale, Giuliani ...