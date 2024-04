LIVE Italia-Olanda 1-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | Linari sfiora il raddoppio da calcio d’angolo

Leggi tutta la notizia su oasport

26? Si allunga il pallone Keptein, Giacinti è un falco a mettersi davanti e la neerlandese la atterra, punizione. 25? Contropiede stoppato subito dell', con Bonansea isolata che ha dovuto cedere il pallone. Dall'altra parte tentativo di filtrante mal calibrato e rimessa dal fondo per le padrone di casa. 24? Rimessa olandese sul rinvio non colpito perfettamente di Giuliani, riparte il lungo giro palla delle ragazze di Jonker. 23?! Occasione per la nazionalena, con il cross sul secondo palo per il capitano che colpisce di testa un pallone a mezza via tra torre e conclusione verso la porta, non riesce la deviazione a Bonansea e l'scampa un grande pericolo. 22? Si alza l'urlo ...