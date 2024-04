LIVE Italia-Olanda 1-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Raddoppio di Greggi vincente e palla conquistata dall’, poi non si intendono Giugliano e Giacinti. 47? Rimessa laterale all’altezza del centro del campo per le Azzurre, che hannoto da subito a pressare anche in questa seconda frazione. 46? Nessun cambio all’intervallo, si riprende con le stesse 22 che hannoto la partita con l’Olande che batte ild’inizio.19.06 A tra poco per il! 19.05 Ottimo primodell’, chefortissimo e alla seconda occasione sblocca quasi subito il match con la bellissima azione sull’asse Giugliano-Giacinti, conclusa dalla nostra ...