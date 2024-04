LIVE Italia-Olanda 1-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | grande occasione per Giugliano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43?colossale per le neerlandesi, che trovano una Van de Donk liberissima sul dischetto dell’area di rigore con un traversone all’indietro. Conclusione dell’attaccante dei Paesi Bassi murata da un provvidenziale intervento di Lenzini. 42? Rimessa dal fondo per l’, che rilancia subito per Beerensteyn ma è fenomenale Giuliani in uscita di testa fuori dalla sua area di rigore ad anticipare la n.7. 41? Ottima la diagonale difensiva di Grent che anticipa Bonansea e concede alle padrone di casa solo rimessa laterale. 40? Numero di Boattin atterrata da Keptein, fallo per le Azzurre. 39? Cross olandesemente tra le braccia di Giuliani. Le ragazze di Jonker, vice di Van Gaal a Barcellona tra le altre, producono molto ma non riescono a creare veri ...