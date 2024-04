LIVE Italia-Olanda 1-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | grande avvio delle Azzurre | in gol con Giacinti dopo una super azione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18? Senza mezza misura Bonfantini spazza lontano la palla,che ora si è un attimo schiacciataun. 17? Bravissima Bonansea che si sacrifica e va in copertura sulla fascia sinistra intervenendo perfettamente in scivolata. 16? Parabola ad uscire e area di rigore liberata dalla retroguardia azzurra, si riorganizzano le ospiti che ora provano a stazionare nella metà campo offensiva. 15? Partita bella, conritmo e agonismo da entrambe le parti.che spinge sulla fascia sinistra e trova il primo giro della bandierina della serata. 14?fotocopia del gol che per poco non porta al raddoppio. Giugliano servealle spalle di una difesa ...