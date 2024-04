LIVE Italia-Olanda 1-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | Azzurre avanti con Giacinti dopo un gran bel primo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.06 A tra poco per il secondo! 19.05 Ottimodell’, che inizia fortissimo e alla seconda occasione sblocca quasi subito il match con la bellissima azione sull’asse Giugliano-, conclusa dalla nostra n.9 con undissimo destro incrociato. L’prova nella fase centrale a rendersi più pericolosa, ma alla mezz’ora arrivano in sequenza le occasioni per il raddoppio delle ragazze di Soncin. Prima Linari da angolo, poi Bonansea con l’ultimo passaggio sbagliato, e infine il rasoterra di Giugliano. Non cambia però il risultato, con Van de Donk che sfiora il pareggio negli ultimi minuti. L’dovrà solo continuare così, e resistere per una ...