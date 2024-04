LIVE Italia-Norvegia | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori per i playoff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Buongiorno amici di OA Sport. L’, a causa della sconfitta con la Germania, sarà costretta a battere laper essere sicura di approdare ai, senza dover dipendere dai risultati altrui. Va detto che, in caso di sconfitta, lo spettro dell’eliminazione si paleserebbe con altre probabilità. Laè già, ma non farà sconti: sarà una partita da. Appuntamento alle 19.00. LADI-GERMANIA DIDALLE 9.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladel dodicesimo e ultimo incontro del round robin di ...