LIVE Italia-Norvegia 5-1 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | triplo punto azzurro nel terzo end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51: Due stone azzurre adopo 4 tiri del quarto end, guardia a destra e stone in casa sempre a destra per i norvegesi 19.47. Preciso Retornaz e arrivano 3 punti per l’! Gli azzurri volano sul 5-1 e ora la partita si fa in discesa! Non bisogna perdere la concentrazione 19.46: Corto l’ultimo tiro di Ramsfjell, ci sono già due punti azzurri, possono diventare 3 19.45: Nel suo penultimo tiro Retornaz piazza la stone al centro della casa, ci sono due stonene aal momento quando mancano 2 tiri al termine dell’end 19.42: Due stone azzurre adalle parti opposte della casa quando mancano 4 tiri alla fine delend 19.39: Stone norvegese adopo 8 tiri del ...