LIVE Italia-Norvegia 2-1 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli scandinavi accorciano le distanze nel secondo end

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42: Due stone azzurre a punto dalle parti opposte della casa quando mancano 4 tiri alla fine del terzo end 19.39: Stone norvegese a punto dopo 8 tiri del terzo end ma c’è una stone azzurra nella casa 19.35: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end. Guardia centrale doppia per la19.31: La Norbegia non cerca la difficile bocciata per l’annullamento e va a prendere il punto che accorcia le: 2-1dopo due end 19.30: Si rifà immediatamente Retornaz con una doppia bocciata esemplare e libera la casa dalle stone norvegesi. Vediamo se gliannulleranno l’end 19.27: L’errore di Retornaz che colpisce la sua guardia nel suo primo tiro lascia la stone norvegese nella casa e apre la strada per il possibile ...