LIVE Italia-Germania 7-7 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | soluzione all’extra end | mano per i tedeschi

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 19.00 11.52: Due stone tedesche a punto dopo i primi 4 tiri 11.48: Retornaz cerca la strada più difficile con una bocciata esterna ma non gli riesce la magia e c’è il pareggio azzurro. Bravi iche ora hanno laper chiudere il match 11.47: Dopo l’ultimo tiro deic’è una stone azzurra a punto 11.44: Buono il primo tiro di Retornaz che trova la bocciata e lascia due stone azzurre a punto 11.41: Grandissimo tiro di Mosaner che si appoggia alla sua stone in casa e piazza la seconda stone a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 11.35: Doppia stone azzurra a punto a 8 tiri dalla fine dell’ultimo end 11.29: La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI curling DALLE 19.00 11.12: Due stone tedesche a punto dopo 4 tiri, guardia centrale 11.08: ARRIVA IL triplo punto PER ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Germania , partita valevole per la diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Germania , partita valevole per la diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

Olimpiadi, perché Sinner merita di essere il portabandiera dell’Italia - Il 22 aprile la decisione del Consiglio Nazionale del Coni per la cerimonia d’apertura di Parigi 2024: Jannik, Numero Uno assoluto dello sport Italiano può essere l’eccezione alla regola non scritta c ...corrieredellosport

Dacia Spring 2024: l’elettrica sbarca in Italia, da 17.900 euro - Presentata a fine febbraio, ora per la nuova Dacia Spring è tempo dell’arrivo in Italia. L’elettrica del marchio del Gruppo ... tra gli altri, il Media Nav LIVE con display da 10,1”, 2 porte USB-C, ...motorionline

MORTAL KOMBAT 1 per PS5 in forte sconto su Amazon Italia - Multiplayer.it è il punto di riferimento Italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere stupiti ogni giorno con articoli, news, video, LIVE e produzioni geniali.multiplayer